В акимате Бурлинского района сообщили, что от пострадавших во время паводка жителей поступило 390 обращений. В результате обследования 126 домов признали аварийными и непригодными для дальнейшего проживания. .

— Для проведения ремонтных работ было оценено 264 дома. Уже подготовлены оценочные заключения для 241 дома на сумму 405,2 миллиона тенге. Из них 236 собственников согласились с оценками. 234 собственникам уже выплачена компенсация на ремонт в размере 390,5 миллиона тенге. На приобретение жилья имеется 64 отчета об оценке на сумму 1 351,5 миллиона тенге. Уже заключено и направлено в частный фонд «Акжайык» 57 договоров на 1 200,2 миллиона тенге. Из них 46 договоров уже оплачены, — сообщили в акимате Бурлинского района.

23 пострадавшим отказали в выплате ущерба по разным причинам: у кого-то это оказалась хозяйственная постройка, кто-то указал неправильный адрес или адрес повторялся, а у некоторых факт подтопления вообще не подтвердился. Также 167 человек получили компенсацию за испорченную мебель и бытовую технику на общую сумму 62,8 миллиона тенге.

Напомним, что в Бурлинском районе приобретают жилье для 66 семей, пострадавших от паводка. 50 семей уже переехали в новые квартиры. Также в Бурлинском районе строят 60 жилых домов. Согласно плану, площадь каждого дома составит 80 квадратных метров.