В видеообращении, которое записали жители поселка Нура Иргизского района, говорится, что сельчане почти два месяца живут в школе районного центра, половина снимает жилье. Поселок затопило 14 апреля. Вопрос с жильем так и не решен.

– То земля не подходит, то землю нашли, туда дороги нет. Сколько еще ждать? Нам нужен кров, помогите! - говорится в обращении к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

Жители рассказывают, что в их ауле не осталось ни одного уцелевшего дома. Скот они успели отогнать. В поселок нет и дороги, ее размыло паводковой водой.

– Нам нужны дома, хозпостройки и, чтобы восстановили дорогу. Поселок в 90 километрах от районного центра, - рассказывают жители.

С жителями Нуры встретился аким района Нурлан Кызбергенов. Сельчане просили его ускорить решение вопроса со строительством для них жилья. В Нуре затопило 117 домов. Они не пригодны.

– Жителям разъяснили, что в районе Сарыоба возле Нуры построят 75 домов. В целом по району построят 137 домов. В Сарыобе 75, в Мамыре 12, в районном центре 50. Строительство завершится в середине августа. В районном центре идет строительство. Строительство не начинали только в Нуре, это было связано с тем, что документы только подготовили. В ближайший четверг подрядчик начнет заводить стройматериалы, - прокомментировали в акимате Актюбинской области. В Актюбинской области 80 тонн семян зерновых затопило паводком

Фарида ЗАРИП