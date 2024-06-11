Годовалый малыш чуть не задохнулся в запертой машине в Атырау

По данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, 10 июня на пульт «103» поступил вызов. Мать оставила своего ребенка в автомашине, припаркованного возле городского родильного дома, а вернувшись, обнаружила его в бессознательном состоянии. Женщина сразу же повезла ребенка в роддом в надежде на помощь. Диспетчер скорой оперативно направил бригаду, которая находилась в этом районе.

При осмотре ребенок был без сознания, кожные покровы гиперемированы, то есть покраснели и отекли. Температура тела превышала 40°C, сердцебиение учащено, наблюдалась судорожная готовность.

- До приезда бригады «103» первая помощь была оказана врачами-неонатологами городского роддома. Затем два фельдшера скорой Гали Зинуллаев и Айгуль Бисенбиева продолжили реанимационную работу, - рассказывает заместитель директора областной станции скорой медицинской помощи Наргиз Абдрахманова. - Дополнительно на место была отправлена педиатрическая бригада. Благодаря использованию обученных методик по расширенной сердечно-легочной реанимации в педиатрии по международным стандартам, проявлению профессиональных навыков и слаженности командной работы была спасена жизнь ребенка.

Стабилизировав состояние годовалого малыша, в сопровождении врача-реаниматолога и медсестры городского роддома бригада «103» доставила его в Атыраускую областную детскую больницу.