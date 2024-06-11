Дело о нападении на акимат и резиденцию президента: суд вынес приговор

Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы огласили приговор 11 фигурантам дела о захвате акимата и резиденции президента во время январских событий. Об этом сообщает orda_kz.

Суд установил, что 4-5 января 2022 года подсудимые участвовали в массовых беспорядках в Алматы. Они незаконно проникли в акимат, резиденцию президента и здание полиции. Трое применили насилие в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Один из подсудимых удерживал в качестве заложников двух военных курсантов, причинив им телесные повреждения.

Суд признал их виновными. 10 фигурантов приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы.

Один подсудимый с применением закона об амнистии приговорён к четырём годам лишения свободы.

Напомним, судебный процесс начался в январе прошлого года. Часть подсудимых заявляла, что к ним применялись пытки, а следствие было необъективным.