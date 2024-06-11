Апелляционный суд в Астане рассмотрит дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова. Соответствующий статус появился в судебном кабинете сегодня, 11 июня.

Указывается, что дело передано судье и закрыто для публикации. Дату слушания пока не назначили.

13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. Его брат Бахытжан Байжанов признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.