Мужчину избили на глазах десятков человек в Атырау. Он умер в больнице

Жуткий случай произошел пятого июня в Атырау. Момент преступления попал на камеру уличного видеонаблюдения. Так, судя по записям, между двумя мужчина произошел словесный конфликт, после которого один из них начинает наносить второму удары по лицу. Действие разворачивается на глазах десятков очевидцев, которые с интересом наблюдали за происходящим и не пытались остановить разъяренного мужчину.

Жертва ещё какое-то время держится на ногах и даже пытается медленно уйти назад. Однако его оппонент не прекращает бить его. После очередного удара мужчина падает и больше не встает. Только тогда к нему подбегает очевидец и пытается поднять, но тщетно.

По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, пострадавшего доставили в больницу, однако спустя пять дней от полученных травм мужчина скончался. Стражи порядка начали досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Назначена судебно-медицинская экспертиза.