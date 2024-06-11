На заправках Уральска выстроились очереди за сжиженным газом. Такая картина наблюдается не первый день. Есть заправки, где отпускают только по талонам, на некоторых АГЗС красуются вывески «газа нет».

Причина дефицита: увеличение сроков поставки топлива из-за размытого участка трассы Уральск — Атырау. Теперь газ везут через Актобе. Войти в рабочий режим обещают в скором времени, но водителям от этого не легче.

— Третий день приезжаю на заправку и стою в очереди. Говорят, что газ не могут привезти, в Атырау размыло дорогу паводковыми водами. Очередь, конечно, не большая, но всё-таки в такую жару ждать заправки автомобиля не хотелось бы, — сказал водитель Алик.

Автомобилисты говорят, что подобные перебои с поставкой бывают. Чаще всего, когда АНПЗ закрывают на ремонт.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мирас Мулкай пояснил, что с начала этого года они закупают 30% газа для ЗКО в «Жаикмунай», остальной объём закупают на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.

— Из-за паводка размыло участок дороги на трассе Уральск — Атырау, по которой шла доставка газа. Сейчас его везут через Актобе. Пусть удлинился. Сегодня ночью ожидаем поставку газа. Завтра он уже появится на заправках. В связи с этим, нам выделили дополнительный объем из Актобе, — пояснил Мирас Мулкай.

