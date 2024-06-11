Главные роли в новой криминальной комедии исполнили Денис Косиков и Слава Копейкин, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссёром «На автомате» выступил Борис Акопов, обладатель главного приза «Кинотавра» за фильм «Бык». Премьера сериала уже доступна на Кинопоиске и Wink

Слава Копейкин, исполнитель главной роли: «Сначала мне прислали пробы на другую роль, но, видимо, на кастинге режиссёр увидел во мне потенциал и предложил роль Ромы. Затем были пробы с разными партнерами, и тут — бац! — меня утвердили. Мой герой Рома инфантильный, нежный, с внутренним бешеным потенциалом. Мне стало интересно, как он пытается вырасти над самим собой. «На автомате» — сериал о принятии себя и своего окружения, а также того, что за преступлением всегда следует наказание. Помимо основной истории, сценария, в проекте меня привлек братский дух единства».

Каждый день братьев-подростков Ромы и Жени проходит одинаково, на автомате: будильник, учёба, сигаретка за гаражом, склад с оружием… стоп, что? Парни решают, что это шанс быстро срубить легкие деньги, ведь надо всего-то продать автоматы в даркнете. Но где оружие, там и опасные люди — тут-то и начинается самое интересное. Очень скоро в истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Лёля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также бандиты.

Славу Копейкина утвердили на роль Ромы не сразу. Режиссеру Борису Акопову буквально пришлось отстаивать актера – к моменту старта съемок сериал «Слово пацана» еще не был показан широкой аудитории.

Также в сериале сыграли Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Сергей Епишев, Александра Урсуляк, Рита Галич, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов, Илья Лейбин, Марианна Шульц и другие.

В сериале 8 эпизодов. На Кинопоиске и Wink вышли две серии и затем — по одной еженедельно.

Создание проекта: Плюс Студия, Марс Медиа и креативная студия KINCH

Онлайн-платформа: Кинопоиск, Wink

