В Уральск приехали представители компании Mitsubishi heavy industries, которая занимается производством газотурбинного оборудования Hitachi.

Отметим, что в прошлом году акимат области провел переговоры с компанией Hitachi, был составлен договор для подготовки и доставки запасных частей для последующего ремонта газотурбинного объекта на ТЭЦ Уральска.

В связи с этим, глава региона Нариман Турегалиев обсудил условия договора на услуги технических консультантов от завода-производителя. Также заместитель менеджера компании Mitsubishi heavy industries, руководитель группы Тошинао Мияно рассказал Нариману Турегалиеву о ходе подготовки запасных частей по перечню, предложенному заводом.

– В ТЭЦ города Уральск установлены газотурбинные установки завода Hitachi мощностью 28 МВт. В 2019 году, и ранее, в 2011 году, проводились работы по основному осмотру, и, в силу различных обстоятельств, мы пропустили сроки технического ремонта. В прошлом году мы заключили договор с заводом, который производит эту газовую турбину напрямую, без посредников, в Японии. В результате было подписано соглашение о доставке 128 единиц оборудования в Уральск до конца года и установке их в начале следующего года. Эта работа дала результаты, были обсуждены конкретные вопросы по строительству первой установки и монтажу второй в соответствии с условиями, указанными в контракте, - сообщил аким области.

Тошинао Мияно дал гарантию, что газотурбинные установки будут спроектированы и установлены в рамках контракта.

Напомним, в этом году за счёт инвестпроектов и бюджетных инвестиций в сферу энергетики и ЖКХ планировали направить 13,8 миллиарда тенге. В том числе на реализацию двух проектов по реконструкции сети водоотведения, семи проектов электроснабжения и одного проекта по реконструкции сети теплоснабжения выделили 10,3 миллиарда тенге бюджетных инвестиций, 9,3 из которых — из республиканской казны и один миллиард из местного бюджета.





