Новые автобусы закупила транспортная компания ТОО «Орал Авто Транс». Они будут обслуживать маршруты № 5 и 43.

В городском акимате сообщили, что сегодня, 17 июня, восемь новых автобусов вышли на линию в Уральске. Пять из них — автобусы высокого класса «Yutong», остальные автобусы «Вектор Next».

— Новые автобусы закупила транспортная компания ТОО «Орал Авто Транс». Они будут обслуживать маршруты № 5 и 43. Новые автобусы «Yutong» оснащены кондиционерами, усиленной системой отопления и видеокамерами, адаптированные для перевозки людей с ограниченными возможностями, — дополнили в акимате.

К слову, с 2021 года автобусный парк пассажироперевозчиков Уральска пополнились более чем 100 новыми автобусами.