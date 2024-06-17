На сайте «Правительства для граждан» сообщается о нововведении в процессе перерегистрации автомобилей. Теперь оператор СпецЦОН может сформировать электронный документ в системе, а продавец и покупатель подписать его с помощью QR-кода, отсканировав его через приложение eGov mobile. Таким образом, при перерегистрации автомобиля больше не требуется предоставление нотариально заверенного договора купли-продажи.

— Новшество было внедрено для удобства и комфорта услугополучателей, а также для искоренения коррупционных действий при регистрации транспортных средств. Так, благодаря интеграции информационных систем Госкорпорации, МВД РК и АО «НИТ», процесс переоформления авто стал прозрачным. Подделка подписей при регистрации сделки исключена. При обращении услугополучателей сотрудник специализированного центра обслуживания населения вносит в систему сведения о продавце и покупателе, а также непосредственно о транспортном средстве. После чего система автоматически формирует электронную письменную форму сделки и выводит на экран QR-код. Отсканировав его, покупатель и продавец автомобиля могут ознакомиться с документом о купле-продаже и подписать его с помощью ЭЦП, — сообщается на сайте.

Также на сайте говорится, что аналогичный процесс доступен для представителей юридических лиц, имеющих доверенность на представление интересов и право использования ЭЦП организации через приложение eGov business. Напомним, что ранее в госкорпорации сообщали, что с 23 апреля 2024 года в спецЦОНах при регистрации транспортных средств будут принимать обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи автомобиля. При этом будет отменена письменная форма сделки.