В пресс-службе акимата ЗКО сообщили, что студенты Сырымского района активно участвуют в реконструкции родных сел, они помогают строить новое жилье для пострадавших от стихийного бедствия. На данный момент в селах Жымпиты, Булдырты, Оленты и Коздигара строится 114 новых жилищ.

Летом более 50 студентов из строительных отрядов будут участвовать в проекте, направленном на строительство новых жилых объектов. Инициатива благотворительного проекта для студентов и молодежи без работы была предложена партией НПД «Ауыл».

Сегодня в Жымпите состоялось торжественное мероприятие по приему в ряды студенческих строительных отрядов. После церемонии молодые строители отправились на строительные площадки и начали свой рабочий день.

— С первых дней чрезвычайной ситуации более 70 членов областного отделения партии и добровольцев приняли участие в строительстве дамб и ликвидации последствий стихийного бедствия. Партия сформировала волонтерский отряд и организовала широкомасштабную гуманитарную помощь. По инициативе нашей молодежи было доставлено двумя грузовиками более 25 тонн гуманитарной помощи в регион и распределено среди пострадавших от паводка жителей, — отметил председатель молодежного крыла партии «Ауыл» Даурен Рахимбек.

Аким Сырымского района Жумагельды Батырниязов уверен, что проект привлечет молодежь к труду и укрепит их патриотизм к родной земле.

— Мы рады, что в Сырымском районе стартовал новый проект партии «Ауыл». Я уверен, что этот проект привлечет молодежь к труду и укрепит их патриотизм к родной земле. Мы стремимся обеспечить как можно скорое возвращение пострадавших в их новые дома, — поделился аким Сырымского района Жумагельды Батырниязов.

В акимате области отметили, что молодежное крыло партии активно поддерживало население во время ЧС.









Фото пресс-службы акимата ЗКО

Фото пресс-службы акимата ЗКО

Фото пресс-службы акимата ЗКО