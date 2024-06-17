По данным «Казгидромета», 18 июня в регионе сохранится жаркая погода.
- В Уральске ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит +35..+37 градусов, ночью похолодает до +22..+24 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау синоптики без осадков. Днём будет +30..+42 градусов, ночью +25..+27 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актобе ожидается малооблачная погода без осадков. Днём ожидается до +35..+37 градусов. Ночью похолодает до +21..+23 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау — без осадков. Днём столбики термометра покажут +33..+35 градусов, ночью опустятся до +25..+27 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.