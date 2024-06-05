Жители Уральска все чаще высказывают недовольство по поводу состояния общественного транспорта, особенно в летний период. Основной причиной жалоб становятся душные автобусы, которые превращаются в настоящие "передвижные сауны" в жаркие дни.

– Мне пришлось выйти на несколько остановок раньше, потому что я почувствовала себя плохо. Сердце начало колотиться, и стало трудно дышать. Это ненормально, что в XXI веке мы продолжаем мучиться от таких простых вещей, как душный транспорт, - пожаловалась пенсионерка Тамара Васильевна.

Другая жительница города Асем говорит, что по городу ездят автобусы, в которых есть кондиционеры, но их очень мало.

– В новых «пятерках» есть кондиционеры, но включают их редко. На вопрос почему не работает система охлаждения, мне ответили, что кондиционер не заправлен. Обращаюсь к руководителям автопарков, ребята, лето на дворе, жара, мошки, духота. Есть гипертоники, сердечники, дети. Вы хотя бы заправляйте имеющиеся кондиционеры. В автобусах дышать невозможно, особенно в часы-пик. Главное стоимость проезда они подняли, субсидии от государства получают, при этом ездят хотят, интервал не соблюдают, просто отвратительно работают, - говорит женщина.

В городском отделе ЖКХ, ПТиАД сообщили, что автобусные парки постепенно обновляют автопарк. Однако автобусы с кондиционерами не всем по карману. На сегодняшний день маршрут №5 обслуживают шесть автобусов, оборудованных кондиционерами. Кроме того, в этом году ТОО «ОралАвто транс» планирует закупить ещё пять автобусов с охлаждающей системой. Они также будут обслуживать маршрут №5. Без кондиционеров будут закуплены три автобуса.

ТОО «Западно-казахстанский автобусный парк» в этом году тоже закупает 20 новых автобусов. Однако будут ли они оборудованы кондиционерами - неизвестно.

– Автопарки стараются создавать все условия для наших пассажиров Однако всё упирается в средства. Автобусы с кондиционерами стоят очень дорого. Цена на них доходит до 85 миллионов тенге, - отметил руководитель отдела пассажирского транспорта Нурбол Сабыржанов.

Отметим, что в этом году в из бюджета в качестве субсидий компаниям-перевозчиком выделено 5,2 миллиарда тенге.