В суде № 2 города Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении директора школы. Её обвинили в хищении чужого имущества в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Из материалов дела следует, что подсудимая будучи директором школы-гимназии №55 с 2015 по 2022 годы передала свой ключ электронной цифровой подписи главному бухгалтеру. Он в свою очередь похитил бюджетные денежные средства в размере 413 миллионов тенге. Кроме того директор указанной школы дала распоряжение о необоснованном начислении дополнительной заработной платы по 0,5 ставке определенным учителям школы, которые в свою очередь работу не выполняли. Поступившую дополнительную заработную плату передавали директору.

К слову, ранее бухгалтера так же признали виновным и осудили на семь лет лишения свободы.

Сама подсудимая свою вину не признала в полном объеме и показала, ее ключ ЭЦП постоянно находился у главного бухгалтера и она не знала о том, что он похищал деньги. По второму эпизоду обвинения, пояснила, что необоснованные начисления заработной платы некоторым учителям имели место быть, но не в корыстных целях. Все полученные денежные средства ею расходовались на нужды и содержание школы. Женщина просила ее оправдать.

Приговором суда директор школы признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Кроме этого отныне она больше не сможет занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.