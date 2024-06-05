4 июня официальный курс российской валюты составил 5,01 тенге за рубль. Сегодня, 5 июня, курс повысился еще на 4 тиына и составил 5,05 тенге за рубль. Последний раз российский рубль дороже пяти тенге стоил в январе 2024 года, после чего курс упал до отметки 4,7-4,8 тенге за рубль.

Отметим, что самый высокий курс рубля был отмечен в середине 2022 года. Тогда стоимость российского рубля доходила до 8 тенге.

Что касается евро и доллара, они также дорожают. Так, на 5 июня официальный курс доллара США составил 448,01 тенге, тогда как еще неделю назад составлял 441,59 тенге за доллар. В обменных пунктах Уральска американскую валюту покупают по 447-448 тенге, а продают по 451 тенге.



Курс евро за последнюю неделю повысился на 6,5 тенге. Сегодня официальный курс евро, установленный Национальным банком РК, составляет 486,81 тенге. В обменниках евро готовы купить по 480-481 тенге, а вот продают по 491 тенге.