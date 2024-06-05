— Организовали дежурство спасателей для перевозки жителей. В общем количестве перевезли 2206 человек, из которых 197 детей. Сейчас некоторые жители возвращаются домой. Ранее они находились в эвакопункте на базе колледжа «APEC PetroTechnic» Атырау. По информации на 18:00 часов четвертого июня спасатели перевезли на лодке более 100 человек, в том числе 8 детей. Кроме того, в одно из крестьянских хозяйств на специальной автотехнике доставили продукты питания, — пояснили в ведомстве.

В ДЧС Атырауской области сообщили, что из-за высокого уровня воды в реке Урал произошел перелив на дороге в селе Талдыколь Махамбетского района. С 25 мая сельчан заблаговременно эвакуировали.Перевозка осуществляется с 08:00 до 21:00. К слову, в Махамбетском районе снижается уровень воды в реке Урал. В селе Талдыколь дома не подтопило.