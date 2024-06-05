В городском акимате сообщили, что 52 дачника, чье единственное жилье было затоплено получили новые квартиры. Жилье для пострадавших приобрели на спонсорские средства.

Дом в садовом товариществе Ризабека Айталиева затопило, его признали непригодным для проживания. А буквально вчера, четвертого июня, мужчина въехал в свою новую квартиру.



— Мы с супругой жили на Втором дачном поселке. Наш единственный дом был затоплен во время паводка. Но государство не оставило нас без помощи - сегодня мы заселяемся в новую квартиру, — сказал Ризабек Айткалиев.

Семья Риты Ералиевой также попала в число новоселов.

— Тяжелые дни позади. Мы не теряли надежды на лучшее. Поддержка со стороны государства стала нам подспорьем, — сказала Рита Ералиева.

В акимате отметили, что строительство домов и покупка квартир для пострадавших от паводка продолжается. Оценочная комиссия по работает круглосуточно, цифры постоянно меняются и на данный момент 808 уральцам нужно жилье.