По данным РГП "Казгидромет", 5 июня днем на западе, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. Днем +30 градусов, ночью +19.

Днем на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. Ночью температура воздуха составит +23 градуса.

На севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы ветра до 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара до 36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.