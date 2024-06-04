Проект приказа опубликовали на портале "Открытые НПА". В нем сказано, что учебный год в организациях среднего образования продлится с 1 сентября 2024 года по 25 мая 2025 года включительно.

Осенние каникулы будут длится семь дней, с 28 октября по 3 ноября включительно. А первая четверть будет длиться восемь учебных недель.

Зимние каникулы предложили сделать 10-ти дневными, с 30 декабря по 8 января. Во второй четверти школьники будут учиться восемь недель.

Весной дети будут отдыхать 11 дней, с 21 по 31 марта. Третья четверть продлится 10 недель.

Для первоклассников остаются семидневные дополнительные каникулы. Отдыхать первоклашки будут с 3 по 9 февраля.

В четвертой четверти будет восемь учебных недель. Старшеклассники с 9 по 10 классы будут сдавать экзамены с 29 мая по 9 июня. Выпускники 11-12 классов экзамены будут сдавать с 30 мая по 12 июня.

Публичное обсуждение проекта продлится до 18 июня.