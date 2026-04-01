Второго апреля в западных регионах страны ожидается переменчивая погода: от солнечных дней до весенних гроз со шквалистым ветром.

По данным РГП "Казгидромет", 2 апреля в Уральске ожидается переменная облачность, без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +15…+17 °C, а ночью опустятся до +6…+8 °C. Синоптики предупреждают о сильном юго-восточном ветре со скоростью 9–14 м/с, порывы которого в ночное время могут достигать 15–20 м/с.

В Атырау в течение суток будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха днём составит +16…+18 °C, а ночью - около +8…+10 °C. Ветер юго-западный, днём со скоростью 5–10 м/с.

В Актау день пройдёт без осадков. Воздух прогреется до +15…+17 °C днём, ночью ожидается до +7…+9 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

В Актобе прогнозируют дождь и грозу. Несмотря на осадки, в городе будет тепло: днём до +17…+19 °C, ночью - до +8…+10 °C. Юго-восточный ветер усилится до 5–10 м/с, с порывами в дневное время до 15–18 м/с.