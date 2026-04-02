В 2026 году планируется построить ещё 776 квартир для очередников.

Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ области Канат Умралиев на брифинге в РСК рассказал, что на первое апреля в очереди на жилье числятся 43 663 человека. В Уральске 28 812 очередников, в районах - 14 851. Из них в категорию социально уязвимых попадает 11 424 жителя области.

Чем помогает государство:

В докладе чиновника говорится, что за 2025 год и первые три месяца 2026 года жильем из коммунального фонда обеспечили 431 семью. Из них большая часть - это люди из социально уязвимой категории. Также в прошлом году закончили строительство 580 домов для арендного жилья. Сейчас Отбасы банк занимается распределением 512 жилых помещений. В этом году планируется построить еще 776 квартир для очередников.

Также в 2025 году государство на субсидирование арендного жилья выделило 50 миллионов тенге. Тем самым помощь оказана 190 людям. В этом году из бюджета планируется выделить еще 50 миллионов.

Через систему жилищных строительных сбережений в 2025 году по ипотечной программе "2-10-202 и "5-10-20" в Уральске сдано 5 многоэтажных домов. Квартиры в новом доме получили 390 семей. Сейчас банк проводит конкурсные распределения на 630 квартир. Также в 2026 году планируется строительство и приобретение 1200 квартир по льготным ипотечным программам.

Для покрытия части первоначального взноса по ипотеке из бюджета области выделено 290 миллионов тенге. Эти деньги помогли 195 людям. На 2026 год предусмотрены еще 480 миллионов тенге.

Главная причина задержек в выдаче квартир — проблемы с проверкой документов (инвентаризацией). Как отметил Умралиев, люди часто сами затягивают процесс: многие просто не реагируют на СМС-уведомления, принимая их за сообщения от мошенников

