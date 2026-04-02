В Казахстане участились случаи мошенничества, в которых злоумышленники представляются директорами компаний, ректорами вузов или главами госучреждений. Как сообщает МВД РК, преступники создают в мессенджерах фейковые аккаунты с данными реальных руководителей, чтобы войти в доверие к подчиненным.

Как работает схема "звонка от шефа"

Злоумышленники пишут сотрудникам от имени начальника, используя поддельные номера или дубликаты профилей. В сообщениях они заявляют о якобы произошедшей утечке данных или угрозе хищения корпоративных средств.

Чтобы усилить эффект, мошенники нагнетают панику и оказывают психологическое давление. Жертве сообщают, что сейчас с ней свяжется "сотрудник спецслужб" или "проверки из банка", чьи инструкции нужно выполнять беспрекословно.

Технологии обмана и кражи

Преступники активно применяют современные технологии: подмену телефонных номеров и даже имитацию голоса реального руководителя. Это помогает им убедить жертву перевести личные или рабочие сбережения на так называемые "безопасные счета". После завершения транзакции связь моментально обрывается.

Меры безопасности от полиции

Министерство внутренних дел напоминает: представители банков и государственных органов никогда не требуют перевода денег в ходе телефонного разговора или переписки.

Если вы получили подозрительное сообщение от руководства, не спешите выполнять требования. Проверьте информацию по официальным каналам связи или лично уточните детали у начальства. При любых подозрениях на обман следует немедленно обратиться в полицию.