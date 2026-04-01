Разбираемся, как приготовить идеальный картофель, сочные крылышки и даже нежные сырники в аэрогриле.

Аэрогриль - это не просто компактная версия духовки. Благодаря мощной конвекции он готовит продукты в потоке раскаленного воздуха, что создает идеальную текстуру: сочную внутри и хрустящую снаружи. Если вы только купили прибор или он пылится на полке, начните с этих проверенных блюд.

1. Картофель по-деревенски за 15 минут

В духовке картошка часто либо пересыхает, либо остаётся мягкой. В аэрогриле достаточно нарезать клубни дольками, добавить ложку масла и специи. За счёт интенсивного обдува вы получите ту самую "ресторанную" корочку без литров фритюра. Производители вроде Philips довели этот режим до автоматизма — картофель готовится равномерно со всех сторон.

2. Куриные крылышки "Баффало"

Секрет идеальных крылышек - в вытапливании лишнего жира. В аэрогриле кожа становится тонкой и хрустящей, а мясо отделяется от кости. Это гораздо быстрее, чем разогревать большую духовку, и полезнее, чем жарить на сковороде. В моделях от Xiaomi или Cosori можно даже не переворачивать мясо - обдув 360 градусов сделает всё за вас.

3. Запеченная сёмга или форель

Рыба в аэрогриле - это откровение. Она не успевает потерять влагу, как в массивном духовом шкафу. Всего 8–10 минут при 200 градусах, и у вас на столе нежнейшее филе с золотистым верхом. Это идеальный вариант для тех, кто ценит формат "быстро, вкусно и полезно".

4. Овощи-гриль: от брокколи до спаржи

Если вы не любили овощи, попробуйте их в аэрогриле. Цветная капуста, перец или кабачки карамелизируются за считанные минуты. Они сохраняют яркий цвет и текстуру "аль денте", превращаясь из скучного гарнира в самостоятельное лакомство. Приборы от Ninja позволяют делать это даже из замороженных смесей.

5. Сырники или быстрые кексы

Аэрогриль отлично заменяет кондитерскую печь. Сырники в нем поднимаются как суфле и не пригорают снизу, как на сковороде. Используйте небольшие силиконовые формы: 12 минут - и идеальный завтрак готов. Это спасение, когда не хочется возиться с разогревом духовки ради двух-трех порций.