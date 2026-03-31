Врачи столичного центра UMC провели уникальную для страны операцию, которая открывает новую главу в отечественной педиатрии. Как сообщил Центр Сердца UMC на своей официальной странице, 15-летнему пациенту, пять лет боровшемуся с тяжелым пороком сердца, успешно трансплантировали донорский орган.

Для юного пациента болезнь стала частью жизни ещё в 10 лет. Постоянные госпитализации, строгие ограничения и риск внезапной остановки сердца - единственным выходом для него оставалась пересадка. Операция прошла в ночь на 28 марта и длилась несколько часов. Донором стал 43-летний мужчина, у которого констатировали смерть мозга. Его семья приняла непростое, но жизненно важное решение, дав согласие на посмертное донорство.

Трансплантация сердца детям - одна из самых сложных операций в мире. Сегодня такие проводят лишь в нескольких странах, причем 80% всех случаев приходится на клиники США.

- Проведение данной операции подтверждает наличие в Казахстане необходимых компетенций и инфраструктуры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям на мировом уровне, - отметили в Центре Сердца UMC.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова уже навестила мальчика и его мать. Она поблагодарила врачей и подчеркнула, что этот случай - не разовая акция, а основа для системного развития детской трансплантологии в республике. Сейчас подросток уже переведен из реанимации в профильное отделение и идёт на поправку.

Несмотря на триумф медиков, ситуация остается острой. Прямо сейчас в Казахстане пересадки различных органов ждут 123 ребенка, девятерым из них жизненно необходимо новое сердце. Развитие культуры донорства остается единственным способом спасти этих детей и дать им шанс на полноценное будущее.