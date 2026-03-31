Апрель начнется с резкого потепления и весенних гроз.

По данным РГП "Казгидромет", 1 апреля в Уральске и днём, и ночью ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днём составит +20…+22 °C, ночью - до +8…+10 °C. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с.

В Атырау в течение суток прогнозируют дождь и грозу. Днём столбики термометров поднимутся до +15…+17 °C, а ночью опустятся до +8…+10 °C. Ветер усилится до 7–12 м/с.

В Актау весь день будет дождливо, возможна гроза. Днем ожидается +12…+14 °C, ночью - около +7…+9 °C. Ветер юго-западный, порывы до 9–14 м/с.

В Актобе день будет солнечным и без осадков, воздух прогреется до +23…+25 °C. Ночью - до +7…+9 °C. Будьте осторожны: порывы ветра достигнут 15 м/с.