Сегодня, 4 июня, в Казахстане празднуют День государственных символов. Также традицией стало в этот день присваивать воинские звания. Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения отметил важность того, что военнослужащие посвятили свою жизнь защите Родины. Об этом сообщается в телеграм-канале Акорды .

— Для каждого мужчины охрана спокойствия своей страны – священный долг. Великий батыр Бауыржан Момышулы говорил: «Ердің туы – намыс» («Честь – знамя мужчины»). Такие патриотично настроенные и верные своему долгу воины, как вы, вселяют в нас уверенность в светлом будущем Казахстана. Нет никаких сомнений в том, что вы будете хранить верность присяге и неусыпно охранять рубежи страны. Присвоение воинского звания – важная веха в жизни каждого военнослужащего. Как говорил генерал армии Сагадат Нурмагамбетов, «Атақты алғаннан гөрі, оны арқалап жүрген қиын» («Нести славу труднее, чем завоевать ее»). Эти слова знаменитого полководца отражают огромную ответственность, которая возлагается на вас. Всегда будьте достойны славы казахского солдата!, — сказал глава государства. Фотографии с телеграм-канала Акорда.