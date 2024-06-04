Руководитель управления цифровых технологий ЗКО Нурсултан Нурлан говорит, что в настоящее время 334 сельских населенных пункта подключены к интернету. В 368 поселках доступна сотовая голосовая связь. 45 сел с населением 2,7 тысячи человек не охвачены связью и интернетом.

2023 году межрегиональная инспекция связи провела внеплановую проверку соответствия услуг связи показателям качества. Специалисты выезжали на объекты в отношении операторов связи. Они измерили технические параметры качества услуг в 27 сельских населенных пунктах и в Уральске. В итоге операторы связи привлечены к административной ответственности на общую сумму 165 миллионов тенге.

– По состоянию на май 2024 года межрегиональная инспекция связи провела 23 внеплановых проверок в отношении операторов связи на соответствие показателей качества услуг связи в восьми селах и 15 проверок в Уральске. В результате наложен штраф на 44,1 миллиона тенге, - сообщил Нурсултан Нурлан.

Одной из проблем, влияющих на качество сотовой связи и интернета при улучшении охвата и качества интернета, чиновник назвал радиофобию. Среди населения Уральска, а именно жителей ул.Монкеулы, Бирлик, 10 микрорайоне и микрорайоне Жулдыз широко распространена фейковая информация. Люди не разрешают устанавливать базовые станции операторов связи на крышах многоэтажек, опасаясь, что это повлияет на здоровье людей.

– Страх перед чем-то беспрецедентным, только что введенным - это нормальное явление. Это характерно для человечества в целом. Однако, с каждым годом в нашей жизни развиваются новые технологии, которые необходимо применять и постепенно подстраиваться под них. Кроме того, при установке антенн операторы связи получают необходимые документы у санврачей, им выдается заключение о безопасности для здоровья человека. Второй вопрос - устройство несертифицированного репитора (усилителя сотовой сети - прим. автора). Он воздействует на базовую станцию операторов связи, расположенную в селах Достык, Шалнай района Байтерек, Теректинском районе и в Уральске, - отметил руководитель управления.

По его словам, устройство усилителя сотовой сети ухудшает качество сигналов, поступающих на базовую станцию операторов сотовой связи. В результате жители села не получают качественных услуг. Например, если в одном доме в селе установлено устройство усилителя сети сотовой связи, то его сосед не может правильно пользоваться связью или мобильным интернетом. Он часто встречается при проверке качества связи и мобильного интернета в селах межрегиональной инспекцией связи.