Заместитель акима Уральска Азамат Халелов рассказал, что к четвертому июню поступило 10492 обращения на возмещение ущерба. Цифры меняются ежедневно, а 30-35% подтопленных территорий по-прежнему затоплены. На покупку жилья по предварительным подсчетам требуется около 18 миллиардов тенге.

Пострадавших граждан разделили на группы:

- тех, у кого жилье в дачном массиве было единственным;

- тех, у кого нет документов на жилье, то есть они живут на основании членских книжек.

- тех, у кого второе жилье — общежитие, или кто вступил в наследство и имеет долю в других квартирах не более 50%.

- тех, кто имеет разрушенное жилье в селе.

— Обследовано более 1500 домов, большинство из которых подлежат сносу. Щитовые и саманные дома потеряли свои несущие и другие функции и пришли в негодность. Более 80% всего осмотренного жилья признано аварийным, то есть 808 домов подлежат сносу. По 17 домам отправлена оценка, на основании которой мы будем выплачивать деньги на ремонт. Средний размер выплат за ремонт составляет около 3-3,5 миллиона тенге. Оценочная комиссия работает круглосуточно, в ней около 130 человек. Обследованы практически все дачные товарищества, число домов, являющихся единственным жильём, выросло, сейчас это более 3000. Крупные компании уже начали приобретать жильё для пострадавших. Уже заключено 1000 договоров на покупку с первичного рынка, квартиры будут переданы в чистовой отделке. Касаемо вторичного рынка, граждане могут самостоятельно выбирать жильё, которое им подходит, а мы проведем оценку. Далее будет составляться четырехсторонний договор между покупателем, продавцом, финансирующим фондом и акиматом города. Жильё остается в полной собственности пострадавших, — сказал Азамат Халелов.

По словам заместителя акима города, процесс составления договоров уже идет по девяти домам. Квадратуру жилья будут рассчитывать не только исходя из состава семьи, но и в зависимости от предыдущей квадратуры дома.