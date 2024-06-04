В антикоррупицонной службе РК сообщили, что во время мониторинга социальных сетей изучено видеообращение Казахстанского бойца смешанных единоборств Ашимова. Мужчина заявил о необоснованном присвоении лжеспортсменам спортивных званий «заслуженного тренера Республики Казахстан» и «мастера спорта международного класса Республики Казахстан».

Борцы с коррупцией отреагировали на публикацию и зарегистрировали досудебное расследование.

По представлению антикора лжеспортсмены лишены спортивных званий.

В ведомстве отметили, что по итогам внешнего анализа коррупционных рисков Агентством в адрес Министерства туризма и спорта внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков.

– Рекомендовано ратифицировать международные стандарты об ответственности за злоупотребления в спорте, централизовать финансирование спорта высших достижений, внедрить Национальную цифровую платформу Е-sport, содержащую полные данные по лицам, занятым в сфере спорта, инфраструктуре, спортивным мероприятиям и достижениям, позволяющую оценить результаты финансирования спорта высших достижений. Это предусматривает создание единого хранилища данных о спортсменах, инфраструктуре, соревнованиях и достижениях и позволит исключить коррупционные риски в сфере спорта, - сообщили в антикоррупционной службе.

Досудебное расследование продолжается.