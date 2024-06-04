В ноябре прошлого года 26-летнего Нуржана Арынова, сына заместителя начальника департамента полиции ЗКО с поличным задержали полицейские. Он пытался сбыть психотропные вещества в особо крупном размере. В его рюкзаке обнаружили электронные весы, металлическую ложку, скотч, изоленту, фольгу, полимерные пакеты с герметичным замком. В них были аналоги психотропных веществ общим весом почти 43 грамма.

Несмотря на имеющуюся видеофиксацию, и обнаруженные у Арынова вещественные доказательства, присяжные заседатели посчитали, что вина подсудимого не доказана и его оправдали. По их мнению, он не имеет к преступлению никакого отношения. Арынова освободили из-под стражи прямо в зале суда.

По данным Lada.kz, 4 июня, в Мангистауском областном суде рассмотрено ходатайство прокуратуры области в отношении Нуржана Арынова.

Судебная коллегия по уголовным делам суда, рассмотрев ходатайство прокуратуры, его полностью удовлетворила и отменила оправдательный приговор суда присяжных.