13-летний Карим Жетру, страдающий аутизмом, четвёртого июня вышел из частного дома по адресу: поселок Заречный - 1, улица Телефонная, где проживают его дедушка с бабушкой, и исчез. Родные опубликовали в мессенджерах видео, где мальчик выходит в нижнем белье и в футболке со двора. Он был босиком. Этот момент запечатлели уличные камеры наблюдения.

В полиции сообщили, что к поискам пропавшего мальчика подключили 500 человек - полицейских, спасателей, кинологов с служебными собаками, волонтеров, военнослужащих, родственников.