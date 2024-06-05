13-летний Карим Жетру, страдающий аутизмом, четвёртого июня вышел из частного дома по адресу: поселок Заречный - 1, улица Телефонная, где проживают его дедушка с бабушкой, и исчез. Родные опубликовали в мессенджерах видео, где мальчик выходит в нижнем белье и в футболке со двора. Он был босиком. Этот момент запечатлели уличные камеры наблюдения.
В полиции сообщили, что к поискам пропавшего мальчика подключили 500 человек - полицейских, спасателей, кинологов с служебными собаками, волонтеров, военнослужащих, родственников.
— Также в поисках задействовали 40 единиц техники, три квадроцикла, две лодки, четыре лошади, дроны. С момента обращения прочёсывают местность, обсматривают крыши домов, дворы, канализационные люки, ямы, леса, степь. Кроме этого проверяют места общественного питания, магазины и торговые центры. Объявления о пропаже разместили во всех СМИ. Пока поиски результата не дали, — сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.