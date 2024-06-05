В стране набирает обороты эпидемия игровой зависимости. Рушатся тысячи семей, столько же судеб, совершаются преступления и даже погибают люди. Ставки в кредит, онлайн-платформы и навязчивая реклама делают азартные игры ещё более доступными для населения и провоцируют рост зависимости.

Так, отныне законом полностью запрещается наружная реклама букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, а также их реклама в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании.

Однако разрешённой остаётся реклама в месте расположения букмекерских контор и тотализаторов, внутри спортивных сооружений, на экипировке спортсменов, в эфире спортивных теле-, радиоканалов, на интернет-ресурсах, специализирующихся на освещении спортивных событий.

При этом отечественные телеканалы смогут рекламировать букмекерские конторы, тотализаторы при прямой трансляции международных спортивных соревнований.

Кроме того, поправками предусмотрен запрет на рассылку операторами сотовой связи на абонентские устройства населения текстовых сообщений, содержащих рекламу электронного казино, интернет-казино, а также рекламу азартных игр и пари.

А вот за организацию деятельности электронного казино и интернет-казино юридических лиц будут привлекать к уголовной ответственности. В качестве наказания предлагается применять такие меры, как штраф от двух тысяч МРП до лишения свободы до двух лет с конфискацией имущества.

– Букмекеры теперь будут обязаны интегрировать свои аппаратно-программные комплексы с действующими информационными системами Комитета государственных доходов и агентства по финансовому мониторингу. Таким образом государству будут видны все их финансовые операции. Кроме того, устанавливается запрет на работу интернет-ресурсов иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензии. Будет вестись список организаторов иностранного игорного бизнеса, деятельность которых признана незаконной по решению уполномоченного органа, - сообщили в Мажилисе.

А для борьбы с лудоманией отныне госслужащим и военным и вовсе запрещается участвовать в азартных играх. За нарушение закона им грозит увольнение. Кроме этого ставки делать нельзя гражданам до 21 года.