Прокуратура Туркестанской области во время проверки в учреждениях образования выявила многочисленные нарушения требований законодательства и хищение бюджетных средств.

А именно в Жетысайском районе выявлены факты хищения. Бухгалтеры районного отдела образования похитили 2,8 миллиарда тенге.

По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Расследование проводят спецпрокуроры.

– На сегодняшний день в результате принятых прокуратурой мер в бюджет государства возвращено 309 миллионов тенге. Проверки продолжаются и находятся на особом контроле, - сообщили в прокуратуре области.

Ранее мы писали о 48-летней женщине из области Жетысу, которая пыталась скрыться с крупной суммой денег. В ходе обыска сотрудники Антикоррупционной службы обнаружили у нее почти один миллиард тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте.

Кроме того, у нее изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник марки Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.

Тогда в областной антикоррупционной службе факт подтвердили. В ходе следственных действий обнаружено, что хищения из госбюджета сотрудниками отдела горобразования на протяжении нескольких лет были постоянными. Деньги по отработанной схеме перечислялись людям, не работающим в этой сфере.