В комитете отметили, что саранчу заносит в Актюбинскую и Костанайскую области с заброшенных полей на сопредельных территориях России.

— Ничего не засеяно, бросовые клетки бывшего совхоза Актюбинского Светлинского района Оренбургской области. Там гнездилища саранчи. В предыдущем массовом развитии саранчи в 2012-2014 годах, саранча залетала оттуда на территорию Костанайской и Актюбинской области с запада, — пояснил председатель комитета госинспекции в АПК Дархан Абдикаримов.

По его словам, роза ветров в приграничном районе такая, что ветер дует с запада. Уже зафиксированы переходы саранчовых с российской территории в Айтекебийском районе Актюбинской области. Обеспокоенность есть и по Костанайской области.

— Та саранча, которая была, единичная, мы обработали недели две назад. Самое плохое, когда они встанут на крыло и по этому маршруту будут заходить. С российскими коллегами мы работаем, они поняли и сказали, что будут тоже проводить обработки, — отметил Дархан Абдикаримов.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сообщил о договоренности с вице-министром сельского хозяйства Оренбургской области об обработке нейтральной территории. В настоящее время вдоль границы работают 6 самолётов, 2 дельтаплана, 20 единиц наземной техники.

Руководитель отдела земледелия, зерновой и семенной инспекции управления сельского хозяйства ЗКО Кенес Кайдашев сказал, что на сегодняшний день в области благополучная фитосанитарная обстановка.