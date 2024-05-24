По словам Арыстанбека Жакибаева, главного специалиста отдела защиты растений территориальной инспекции АПК, саранча в этом году может охватить в регионе около 800 тысяч гектаров. Ожидается нашествие азиатской саранчи и итальянского пруса. Произойти это может в конце июля-начале августа.

— Техника для обработки есть, химпрепараты приобрели, доставили в районы. Личинки появились уже в Алгинском, Уилском, Байганинском, Иргизском, Темирском, Шалкарском и Мугаджарском районах, там идет обработка от вредителя, - сообщил Арыстанбек Жакибаев.



Опрыскивание против вредителя провели на 10700 гектарах. Самая большая площадь подлежит обработке в зерновом Айтекебийском районе – 306 тысяч гектаров. Но там личинок саранчи пока нет. В этом году они появились позже обычного – не в апреле, а в середине мая, говорят специалисты.

По данным казахстанских ученых, самое массовое размножение саранчовых за последние 50 лет в нашей стране наблюдалось в 1997-2003 годах. Миграция кулиг и стай азиатской саранчи наблюдалась в ВКО, Жамбылской и Алматинской областях, мароккской саранчи в ЮКО, итальянского пруса в Актюбинской, Атырауской, ЗКО и Акмолинской областях, при этом боролись с ними плохо. В 1997-1998 годах необработанными оставались заселенные саранчой очаги по 1 миллиону гектар, а в 1999 году - свыше 2 миллионов гектар. В результате разлета стай саранчи из необработанных земель сформировались многочисленные очаги на новых территориях. На пике размножения в 1999 году дальние миграции саранчовых охватили громадное пространство - около 140 млн га или 50 процентов территории Казахстана.



Фарида ЗАРИП