По информации ДЧС Атырауской области, в ближайшие сутки в области ожидается шторм.

- 24 мая на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-восточный на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В связи с ухудшением погодных условий спасатели убедительно просят жителей области не выезжать в дорогу. В особенности это касается автотрасс по направлению в Махамбетский и Индерский районы, которые на сегодня особо подвержены подтоплению и представляют опасность для передвижения, - говорится в сообщении оперштаба области.