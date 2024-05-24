В телеграм-канале мажилиса Парламента сообщается, что теперь в законе четко указано, что такое проституция: это "возмездное оказание услуг сексуального характера, в том числе посредством использования сетей телекоммуникаций, Интернета в целях удовлетворения половой потребности другого лица путем полового сношения или иных действий сексуального характера".
Предложенное определение "проституции" расширяет понимание этого термина, чтобы включать в себя случаи с незаконным вовлечением несовершеннолетних, говорится в сообщении. Такое изменение позволит в будущем привлекать к ответственности организаторов такой деятельности.
Наказывать нарушителей будут по статьям:
- 134 «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией» грозит от трех до шести лет с конфискацией имущества,
- 308 «Вовлечение в занятие проституцией» наказывается штрафом в размере до трех тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
- 309 «Организация или содержание притонов для занятий проституцией и сводничество», наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.
- 450 КоАП РК «Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества», штраф на физических и должностных лиц в размере 100 МРП, на субъектов малого предпринимательства – в размере 150 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – 300 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП, с приостановлением их деятельности или отдельных видов деятельности на срок до трех месяцев. За повторное нарушение штрафы повышаются на 50 МРП.