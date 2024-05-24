На территории нашей области функционируют 376 школ, в которых обучаются более 122 тысяч детей. В этом году заканчивают девятый класс 10 540 выпускников, 11 классов завершают 6 411 выпускников. Для них 25 мая пройдет торжественная линейка.

Заместитель руководителя УМПС Серик Ибраев говорит, что в этот день за школами будут закреплены сотрудники полиции, а также ответственные из числа руководящего состава. Они будут патрулировать и обеспечивать охрану общественного порядка во время проведения последнего звонка. Кроме того, все патрульные наряды полиции будут приближены к местам проведения мероприятия.

Такие же меры безопасности, по словам Ибраева, будут предприняты во время функционирования летних лагерей.

Церемония вручения аттестатов выпускникам пройдет 14 июня.