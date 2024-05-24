Во время паводка в Бурлинском районе затопило 390 домов и четыре коммерческих объекта в эвакуационных пунктах проживало 146 человек. Об этом сообщил заместитель акима района Муктар Нурмаков.

На получение единовременной социальной выплаты было принято 437 заявлений, всем заявленным выплатили деньги. По словам Нурмакова, техническое обследования домов завершено. Сейчас проводится оценка ущерба. Подрядные организации начали строительно-демонтажные работы домов.

— На строительство и покупку жилья для пострадавших средства еще не выделены. Финансовая помощь, а также помощь в виде продуктов питания, одежды оказана представителями малого и среднего бизнеса, депутатами районного маслихата и работниками государственных структур района. Всего по Бурлинскому району во время паводка пало 109 голов КРС, 274 голов МРС, 76 лошадей и 60 свиней. Трупы животных были утилизированы путем закапывания, частично вывоз в скотомогильник, а также путем сжигания. На компенсацию по потерям сельскохозяйственных животных во время паводков поступило всего 41 заявление на общую сумму 68,2 миллиона тенге. Из них отказано в связи отсутствием регистрации в системе «Идентификация сельскохозяйственных животных» — 3, одобрено — 38, выплачена компенсация — 35 владельцам на сумму 57,2 миллиона тенге. Троим заявителям компенсация будет выплачена до конца мая текущего года, — рассказал заместитель акима Бурлинского района.

Муктар Нурмаков добавил, что четыре предприятия малого и среднего бизнеса подали заявления на возмещение ущерба на сумму 761,8 миллиона тенге. Паводок коснулся объектов отдыха, ресторана, строительства комфортной школы и обслуживания водного объекта. Сейчас комиссия рассматривает их заявления.

Кроме того, дети из семей, пострадавших от паводка съездили в оздоровительный лагерь в Алматы. 44 из них все еще отдыхают в Республиканском учебно-оздоровительным лагере «Балдаурен». Также планируется, что в июне 20 детей из района через фонд «Қазақстан Халқына» отправятся в оздоровительные лагеря Уральска. 35 других детей за счет местного бюджета направят в другие загородные лагеря Казахстана.