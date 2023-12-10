Заместитель акима Бурлинского района, Алтай Тукжанов, подчеркнул, что в образовательных учреждениях района в настоящее время ведется систематическая работа по максимальному использованию свободного времени учащихся. Общее количество школ в районе снабжено спортивными залами – 23, а в них успешно функционируют 15 различных спортивных секций, которые вовлекают в себя 1540 учащихся. В период зимы у школ создаются дополнительные развлекательные возможности, такие как катки и игровые горки из снега.

На территории восьми городских и 13 сельских школ введены в эксплуатацию футбольные поля. Это дополнительно способствует формированию здорового образа жизни и популяризации занятий спортом среди молодежи. Для удобства графика занятий в спортивных залах школ составлено расписание, и предоставлено разрешение на занятия спортивными играми после учебы.

В четырех учебных заведениях дополнительного образования Бурлинского района (детская музыкальная школа, детская школа искусств, центр внешкольной работы, станция юных туристов) учащиеся вовлечены в 174 кружка, общим числом 3053 учащихся. В 16 платных кружках занимаются 847 учащихся, а в 46 бесплатных — 2206 учащихся. В целях развития досуга подрастающего поколения в интересных, полезных и содержательных направлениях, а также приобщения подростков к искусству и достижениям, Бурлинский районный центр досуга (включая сельские дома культуры и клубы), Дом дружбы и библиотеки активно работают. Бурлинский районный досуговый центр и детские кружки (вокал, танцы, театр, художественная речь, домбра и др.) провели более 130 разнообразных встреч и дискуссионных мероприятий, которые собрали от 2100 до 2400 участников. В настоящее время в Домах культуры действует 129 детско-юношеских кружков с участием 1565 членов, активно воплощающих свое творчество.