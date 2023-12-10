Жительница Атырау с детьми заблудилась в ЗКО, сообщили в пресс-службе департамента полиции области. Она не могла найти дорогу в сторону Атырау и воспользовалась кнопкой SOS в автомобиле.

Сигнал поступил в дежурную часть ДЧС ЗКО. На место направили патрульный экипаж.

— Выяснилось, что супружеская пара с двумя детьми из Атырауской области отдыхала в санатории ЗКО. Накануне между супругами произошёл скандал. После женщина забрала детей и уехала на своём авто. От того, что она не ориентировалась в местности, не могла найти дорогу на Атырау. Её телефон не работал, — рассказали в полиции.

Один из сотрудников полиции, приехавший на вызов, пригласил её домой на ночлег, а утром проводил в Атырау.