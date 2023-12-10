В нескольких микрорайонах Актау ввели временные ограничения подачи тепла для ремонта магистрального трубопровода сегодня, десятого декабря, сообщили в городском акимате. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» отметили, что на магистральном теплопроводе произошла авария. Аким города Улугбек Тналиев выехал на место, где произошел порыв.
— В настоящее время на месте работают специалисты и устраняются порыв. Ситуация находится под моим личным контролем, — сказал аким города Улугбек Тналиев.
Глава города принес извинения жителям Актау за временные неудобства. Сотрудники коммунальных служб планируют произвести ремонт до вечера.