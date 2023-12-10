— В настоящее время на месте работают специалисты и устраняются порыв. Ситуация находится под моим личным контролем, — сказал аким города Улугбек Тналиев.

В нескольких микрорайонах Актау ввели временные ограничения подачи тепла для ремонта магистрального трубопровода сегодня, десятого декабря, сообщили в городском акимате. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» отметили, что на магистральном теплопроводе произошла авария. Аким города Улугбек Тналиев выехал на место, где произошел порыв.Глава города принес извинения жителям Актау за временные неудобства. Сотрудники коммунальных служб планируют произвести ремонт до вечера.