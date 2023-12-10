Был в маске и суетился: мошенника с поличным поймал полицейский ЗКО

Мошенника с поличным поймал сотрудник киберотдела, сообщили в департаменте полиции ЗКО.

Правоохранитель заметил подозрительного парня в торговом доме «Астана». Он снимал крупную сумму денег в банкомате. Подозрение у полицейского вызвало то, что мужчина в медицинской маске снимает наличные с помощью Google Pay, суетится.

— Сотрудник полиции подошёл к мужчине, задал несколько вопросов, на которые тот не смог ответить. Тогда сотрудник попросил его пройти в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Оказалось, страж порядка поймал с поличным мошенника, который снимал деньги со счетов обманутых людей. Задержанный выполнял роль дроппера. У него изъяли 2,6 млн тенге, телефон и банковскую карту, — рассказали в ведомстве.

Стражи порядка выяснили, что в этот же день с заявлением в отдел полиции Шуйского района Жамбылской области обратился местный житель. У него неизвестные сняли с банковского счёта 1,2 млн тенге. Полицейские установили, что деньги снял задержанный 35-летний мужчина из Уральска. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.