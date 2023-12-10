В Атырау из-за резкого похолодания приостановили водоснабжение
В Атырау из-за похолодания приостановили водоснабжение. Причиной стала остановка водозаборных сооружений города.
— В связи с наступлением морозов и малыми скоростями движения воды в Урале, который является источником водоснабжения города и пригородных поселков, образовалось становление льда. По этой причине в местах забора воды насосными станциями водозаборных сооружений образовалась шуга (рыхлые скопления вещества в твёрдой фазе агрегатного состояния, в нормальных условиях имеющего жидкое состояние. В зависимости от количества льда шуга сохраняет способность течь как жидкость или теряет эту способность из-за возникновения заторов — прим. автора). Данное явление стало причиной остановки водозаборных сооружений города. В данный момент все работы выполнены, идет забор воды. Водоснабжение обещают восстановить в течение трех часов. На месте находится заместитель акима области Кайрат Нуртаев, аким города Шакир Кейкин. Ситуация находится на контроле, — сообщили в акимате.
Работники водоканала отмечают, что ситуация возникла из-за резкого похолодания.
— Важно, чтобы в такое время, работали специалисты. Видимо, образование мелких льдинок произошло ночью, когда рядом не было специалистов. Так бывает, скоро всё наладится, — пояснили ветераны водоканала.
В Атырау ночью похолодало до -9 градусов. Порывы ветра достигают 18 метров в секунду.
Лина ОЙЛОВА
