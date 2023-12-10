Полицейские вернули украденных с вольного выпаса лошадей жителю ЗКО, сообщили в департаменте полиции области. Преступление произошло в декабре прошлого года. Раскрыли скотокрадство только недавно.

— 26 декабря прошлого года в отдел полиции Бокейординского района обратился местный житель. Он сообщил, что с вольного выпаса у него пропали 14 лошадей разных мастей. Ущерб составил более пяти миллионов тенге. Недавно сотрудники раскрыли преступление. Подозреваемый оказался жителем одноимённого района, — пояснили в ведомстве.

Полицейские установили, что конокрад продал десять лошадей жителям Таскалинского района и района Байтерек. Четыре лошади зарезал и продал на мясо в Уральске.

На лошадях имелось тавро (клеймо, выжженное на шкуре), по которым хозяин опознал их. Оставшихся в живых животных вернули владельцу.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Ведётся досудебное расследование, правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.