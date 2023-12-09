По данным «Казгидромета», почти по всей стране ожидается прекращение осадков.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -8..-10 градусов, ночью похолодает до -14..-16 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет -2..-7 градусов, ночью -7..-9 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -13..-15 градусов. Ночью похолодает до -21..-23 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актау — снег. Днём столбики термометра покажут +1..+3 градусов, ночью опустятся до -1..+1 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -5..-7 градусов, ночью похолодает до -9..-11 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.