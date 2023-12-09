Трагедия на шахте Костенко: 7 человек взяли под стражу
После гибели 46 горняков на шахте имени Костенко в Карагандинской области семь человек взяли под стражу, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
— На настоящий момент к уголовной ответственности по статье 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ» привлекли руководящий и инженерно-технический состав шахты в количестве семи человек, подозреваемых в необеспечении мер безопасности при добыче угля. Их водворили в ИВС ДП по Карагандинской области. В рамках расследования дадут правовую оценку должностным лицам АО "АрселорМиттал Темиртау" и департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области, не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты, — говорится в сообщении.
В прокуратуре подчеркнули, что расследование продолжается и находится на особом контроле.
— Установлено, что взрыв первоначально возник на участке добычи угля лавы №48К3-запад, источником которого стало механическое искрообразование от работы забойного скребкового конвейера. Взрыв повлёк последующую череду взрывов в выработках шахты угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы, — сообщили в Генпрокуратуре.
Расследование установило, что при эксплуатации шахты допустили многочисленные нарушения правил промышленной и пожарной безопасности, а также охраны труда, непосредственно связанные с трагическим событием.
ЧП на шахте
Трагедия на шахте имени Костенко стала крупнейшей по числу жертв в истории Казахстана. Взрыв произошёл в ночь на 28 октября. На момент аварии в шахте находились 252 рабочих, 206 из них самостоятельно поднялись на поверхность. Обнаружены тела 46 шахтёров.
29 октября Казахстан держал траур по погибшим.
Президент поручил незамедлительно прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау». Новым инвестором стал Андрей Лаврентьев.
Правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко и установила полную вину работодателя в произошедшем ЧП.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!