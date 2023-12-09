Жители села Подстепное рассказали о случившемся. Так, по словам женщин, шестерых детей начало рвать и у них заболели животы, передаёт телеканал Aqjaiyq.

— У некоторых детей поболели животы и потом всё прошло. Моему же ребёнку лучше не становилось. Я четыре раза вызывала скорую. Мы ездили в инфекционку, то в детскую больницу с подозрением на аппендицит, — говорит мама пострадавшего ребёнка Арайлым Гумарова.

Продукт, на который пало подозрение, школьники покупали в местном магазинчике. Это леденцы китайского производства. Продавщица не отрицает — ранее они были в продаже, но после жалоб с прилавков эти сладости убрали.

На экспертизу леденцы не берут. Говорят, что нет маркировки, а значит продукт попал в страну контрабандой. Состав и срок написаны на китайском. В сельской школе сделали перевод и выяснилось, что срок годности сладостей истёк ещё два месяца назад.

Между тем заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Гульдана Кереева сообщила, что родители должны направить к ним заявление через eOtinish, после чего они смогут проверить магазин и данный продукт.

Восьмого декабря руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев и главврач области Ерлан Токсанов пояснили, что к ним не обращались с отравлением от китайских сладостей.

На Instagram-старнице департамента по защите прав потребителей по ЗКО пояснили, что вредная пищевая продукция не имеет на государственном и русском языках информацию о производителе, составе продукции и сроках годности. Иными словами, качество товара не подтвердили документами.