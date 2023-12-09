Турксибский районный суд Алматы вынес решение по делу 11 сотрудников комитета национальной безопасности. Их обвиняли в применении пыток и превышении власти во время январских событий 2022 года, сообщает «Радио Азаттык».

Семерых экс-сотрудников КНБ приговорили к лишению свободы на срок от трёх до пяти лет. Ещё трое получили условные наказания. Одного оправдали. Потерпевшими по делу проходили 54 человека.

Адвокат потерпевших Гульнара Жуаспаева заявила, что приговор будут обжаловать.

— Дали минимальные сроки – 3-5 лет. Жуманова, самого главного организатора, суд оправдал. Троим дали условно. Это те, кто били, избивали, кулаками и ногами в «комнате гестапо». Мы не согласны с приговором и будем его обжаловать. Гражданский иск частично только удовлетворили: супруге Отепбаева моральный вред – 20 млн, нескольким по одному млн, остальным отказали, — сказала Жуаспаева.

Суд над 11 сотрудниками КНБ начался в февраля этого года и проходил в закрытом режиме, участникам судебного процесса запретили разглашать подробности дела.

44-летний Ербол Отепбаев, один из задержанных во время январских событий 2022 года, погиб в результате пыток седьмого января. Его знакомый Аскар Смагулов также подвергся пыткам в этот день и проходил потерпевшим по делу.